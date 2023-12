Så mycket höjs hyrorna hos Vätterhem i Jönköping 2024

För en lägenhet på 50 kvadratmeter innebär det att hyran höjs med 271 kronor per månad. En lägenhet på 70 kvadrat får en höjning på 379 kronor per månad och för en lägenhet på 90 kvadratmeter blir höjningen 488 kronor per månad.

– Det råder ingen tvekan om att det är ett tufft läge men jag tycker att vi tagit vårt ansvar. Hyresgästerna kan vara trygga med att vi gör allt för att hålla nere hyreshöjningarna. Att vi kommer överens lokalt visar också att bolaget tagit ansvar, säger Brigitte Widell, ordförande förhandlingsdelegationen för Vätterhem i ett pressmeddelande.

Tuffa förhandlingar

I överenskommelsen finns också ett maxtak på 600 kronor per månad.

Så här kommenterar Angelica Karlsson förhandlare på Hyresgästföreningen region Sydost årets hyresförhandlingar.

– Det har varit långa och tuffa förhandlingar men bägge parter har tagit ansvar för att komma överens lokalt och på så sätt värna om förhandlingssystemet.

Hyreshöjningen för Vätterhems 7 300 lägenheter gäller från den 1 januari.