Så mycket väntas befolkningen i länet växa till 2040

I Jönköpings län kommer befolkningen att öka från 365 000 invånare 2020 till 388 000 år 2040 enligt SCB:s prognos.

– Befolkningstillväxten i Jönköpings län beror framför allt på att invandringen väntas överstiga utvandringen i länet. Framskrivningen visar att det under perioden 2021–2040 beräknas flytta in omkring 52 300 personer från andra länder, medan 23 800 väntas emigrera. Det ska dock sägas att det är särskilt svårt att göra prognoser om in- och utvandring. Även att antalet födda väntas överstiga antalet döda bidrar till tillväxten, säger Alexandra Malm, statistiker på SCB i ett pressmeddelande.

Mest kommer befolkningen enligt prognosen att öka i kommunerna Habo (+15 procent), Jönköping (+13 procent) och Vaggeryd (+11 procent). I Sävsjö kommun kommer enligt prognosen befolkningen ha minskat med tre procent 2040.

Storstadsregionerna ökar mest

Befolkningen i Sverige väntas öka från 10,4 miljoner invånare 2020 till 11,3 miljoner 2040. Det är 924 000 fler än i dag och en ökning med 8,9 procent.

– Procentuellt väntas folkmängden öka mer i fem län än i riket som helhet. Utöver Stockholm och Uppsala rör det sig om Halland, Skåne och Västra Götaland, säger Alexandra Malm.

I Stockholm väntas befolkningen öka med nästan 400 000 invånare, eller 16,5 procent. Uppsala 15,8 procent, Skåne län 11,3 procent och Västra Götaland 9,4 procent.