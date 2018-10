Internationella reaktioner på Sagas svärdfynd: ”Krön henne till drottning av Sverige!”

Åttaåriga Saga Vanecek hittade ett järnålderssvärd när hon badade i sjön Vidöstern i somras, något som SVT Nyheter skrivit om.

Det spektakulära fyndet, som lokala arkeologer ansåg ha enormt vetenskapligt och kulturhistoriskt värde, rapporterades av ett flertal internationella medier, däribland CNN och BBC.

Det tog heller inte lång tid för människor att göra kopplingar till historien om kung Arthur, The lady of the lake och det mytomspunna konungasvärdet Excalibur, som enligt legenden återfåtts efter att ha legat på botten av en sjö.

I sociala medier var man därför samstämmiga: Saga borde krönas till drottning.

Foto: Wikimedia commons

Citat från Monty Python-filmen om kung Arthur florerade också på Twitter och Facebook, samt en mycket lång rad riddar-giffar. Flera påpekade också det extra passade i Sagas namn.

”Hoppas det lugnar ner sig”

Saga själv tar saken med ro. Under fredagskvällen ska hon och hennes pappa Andy Vanecek via skype medverka direkt i både Fox News och BBC:s nyhetssändningar i USA och Storbritannien. Men hon har varit tydlig med att hon inte hinner vara med förrän hon har lekt färdigt med sina kompisar.

Saga och Andy Vanecek. Foto: Privat

Det känns inte jobbigt?

– Det kommer väl inte hålla på i all evighet. Jag hoppas det lugnar ner sig snart. Med det är kul, säger Andy Vanecek.