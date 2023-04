Samhällsläraren Anders: ”Skolan är inte otrygg”

För någon veckan sedan blev en elev misshandlad när flera ungdomar trängde sig in ett klassrum under lektionstid på Njudungsgymnasiet i Vetlanda. Händelsen är anmäld till Arbetsmiljöverket, som får in allt fler anmälningar om hot och våld i skolan. Men samhällsläraren Anders Nyberg tycker inte att skolan blivit en otrygg plats.