Skolorna i Gnosjö utrymda efter bombhot

Information har gått ut till alla skolor att personal och elever inte får vistas i lokalerna. Totalt är ungefär 1500 elever hemskickade.

– Vi bedömer i nuläget att det här hotet inte är realistiskt, vi ser det inte som seriöst, säger polisens presstalesperson Johnny Gustavsson.

På plats på skola

Han berättar att två polispatruller finns på plats på Bäckaskolan.

– Vi är där för att ta upp en anmälan. Vi har inget bombskydd på väg och det är just nu inga aktiva åtgärder.

Hur kom det här hotet in?

– Jag vill inte gå in riktigt på hur hotet har kommit in. Men det har kommit kommunen till känna när personalen kom till sina arbetsplatser. Det är kommunen som har fattat beslutet att ställa in undervisningen, säger Johnny Gustavsson.

Vet ni vem som ligger bakom hotet?

– Nej det har vi ingen uppfattning om i dagsläget.

Ställer in all undervisning under dagen

Gnosjö kommun har ställt in all undervisning resten av dagen.

Hur kommer det sig att ni ställer in undervisningen om polisen bedömer hotet som orealistiskt?

– Jag tänker att vi tar det säkra före det osäkra. Hotet som kommit gäller under hela dagen idag, säger kommundirektör Anna Engström.

Hon berättar att de flesta lärarna kan jobba hemifrån och att rektorerna kommer att ha ett gemensamt möte under dagen för att prata om hotet.