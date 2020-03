Foto: TT

SM-slutspel i volleyboll ställs in

Sent på fredagskvällen kom beskedet att de två inledande omgångarna i SM-slutspelet i volleyboll ställs in. Under lördagen skulle en kvartsfinal mot Lund spelats i Habo.

Beslutet har fattats av Svenska Volleybollförbundet och anledningen är coronaviruset. De två inledande omgångarna i SM-slutspelet, 14-15 mars och 18-19 mars ställs nu in. Ny information kring kommande matcher och eventuellt framtida spel, kommer på torsdag. Dela Dela

