SVT-meteorologen Per Stenborg förklarar fenomenet stoftvirvel. Foto: Malin Stridh/SVT

Stoftvirvlar – ett vanligt vårfenomen

En kraftig virvelvind, en så kallad stoftvirvel, flyttade under måndagen en studsmatta i Lekeryd.

– Det är ett väldigt vanligt fenomen, framförallt under våren, säger Per Stenborg, meteorolog på SVT.

Malin Stridh i Reftele filmade i går en kraftig virvelvind över en åker. I klippet ovan kan du se hennes spektakulära filmer och höra SVT:s meteorolog, Per Stenborg, förklara skillnaden mellan en tromb och en stoftvirvel. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!