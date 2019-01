Stråkenloppet lockar skidåkare från hela Sverige

Stråkenloppet är ett så kallat seedinglopp, vilket innebär att man kan hamna på en viss position i Vasaloppet eller Tjejvasan utifrån sitt resultat i detta lopp. Detta är ett sätt för att slippa hamna längst bak i ett led inför Vasaloppet. Inför tävlingsstart ser banorna bra ut och snökanonerna har nu stängts av då det finns tillräckligt med snö för bra förutsättningar.

– I år är det ett väldigt bra förhållande tack vare all konstsnö vi producerat. Under åren har vi bara ställt in loppet en gång och då var det för att det inte ens var kallt ute så det gick inte att producera någon snö, förklarar Lars Grehn.

Stor spridning på deltagare

– Detta är det enda seedingloppet söder om Dalaälven så det är en stor spridning på deltagare. Det kommer folk från Örebro till Skåne och ibland även danskar, säger Lars Grehn.

Sedan den 27 november har det dagligen varit 500-600 personer på spåren som tränat inför loppet. Lars Grehn tycker att det är kul att de kan erbjuda ett såpass stort lopp i Mullsjö.

Barnen får också åka

– Det finns inget lopp för juniorer men de allra minsta mellan tre och 13 erbjuds att åka ett lopp utan tidtagning då de kan åka bara för att det är roligt, menar Lars Grehn.

Det finns 13 olika klasser och fyra olika banor att välja bland.

Se bilder från förra årets Stråkenlopp – då det regnade: