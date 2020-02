Strömavbrott och träd över vägarna i stormens spår

Vindarna som har dragit in över länet har i byarna haft vindstyrkor en bit över 20 meter per sekund. På många håll i länet har träd fallit över vägarna. Inga allvarlig olyckor har rapporterats så här långt under lördagen, men flera vägar har tidvis haft problem med framkomligheten på grund av nedfallna träd.

Nedfallna träd ställer också till det för många elkunder på landsbygden. Vid 16.30-tiden var drygt 1 200 av Eon:s kunder i länet utan ström. Drabbade fanns både i Nässjö, Eksjö och Vetlanda. Men också i Gislaved och Värnamo.

Tågtrafiken är på vissa håll inställd. bland annat går det inga tåg på sträckan Halmstad-Värnamo resten av dygnet eftersom det fallit träd över spåret på sträckan.

Trots de kraftiga vindarna verkar Visingsöfärjan ändå gå enligt tidtabell under eftermiddagen.