Vetlandaföretagare svetsade ihop fältspisar till Ukraina

Initiativet startades av en produktingenjör, Morgan Collins, på Väderstad i höstas. Materialet skänks och medarbetare har svetsat på sin fritid. Därifrån har över 150 spisar skickats till Ukraina och konceptet har spridits till flera tillverkare. Totalt är det över 600 kaminer som tillverkas av olika bolag i landet just nu.

Sätter ihop 16 spisar

Emanuel Andersson, som har en entreprenadfirma i Vetlanda, hakade på initiativet. Han ordnade fram fem svetsstationer i sin verkstad och under tisdagen hade han via Facebook bjudit in intresserade och svetskunniga att hjälpa till.

– Det är ju också trevligt att träffas och göra något bra tillsammans.

Totalt skulle gänget i Vetlandaverkstaden svetsa ihop 16 fältspisar som sedan skulle skickas upp till skogsmaskintillverkaren Malwa, som är en av företagen som anammat konceptet. Efter nyår kommer bolaget att skicka över hundra spisar till Ukraina.

I klippet ser du hur fältspisarna monteras.