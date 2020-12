23-åringen avled efter att ha blivit knivhuggen i ryggen. Dådet skedde i samband ett bråk utomhus, nära midnatt under natten till en lördag. Under tisdagen lämnades åtalet in till Jönköpings tingsrätt, rapporterar P4 Jönköping.

En av de åtalade männen anklagas också för mordförsök mot en vän till 23-åringen. Åtalet väcks i Jönköpings tingsrätt.

I klippet nedan ser du SVT:s reporter Sandra Johansson Wennergren rapportera från platsen efter det misstänkta mordet.