Vätterstranden full av nyårsskräp – Amir plockar upp efter alla

Mängder med fyrverkeripjäser, smällare och champagneflaskor syntes på hela Vätterstranden under nyårsdagen. Det är tredje gången Amir Faqiri från den ideella organisationen Keep Jönköping Clean, städar upp efter de som inte slänger sitt under nyår. Nu tycker han det är på tiden att människor tar sitt ansvar för miljöns skull.