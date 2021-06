Visingsöfärja tas ur bruk efter kollision – reservfärja sätts in

Det var vi halv sjutiden som färjan körde in i den norra delen av piren i Gränna hamn. Inga personer skadades vid kollisionen. Den något mindre färjan Christina Brahe sätts nu in men det ska inte påverka resenärerna just nu, skriver Jönköpings kommun på sin sajt.

– Vi har ingen påverkan på trafiken nu. I helgen kommer trafiken nästan gå som vanligt men med något mindre kapacitet på grund av att reservfärja är något mindre, säger Reimer Selero verksamhetschef för Visingsötrafiken.

Färjan kommer att besiktas av Transportstyrelsen och Trafikverkets färjerederi kommer att utreda orsaken till kollisionen. I nuläget finns det inga kända läckage på fartyget.

Piren där olyckan skedde är nu avstängd. Hamnläget påverkas dock inte, inte heller båttrafiken i området.