Under tisdagen sjönk temperaturen i Luleå under 30 minusgrader. Trots det var det några som tagit sig ut i det kalla vädret för att uppleva just kylan.

Tar sig ett dopp i det blå

För Åsa Carlström räckte det inte med att bara vara utomhus. Under förmiddagen slängde hon av sig vinterkläderna och hoppade i vattnet i Gäddviksströmmen.

– Vi badar nästan varje dag, det är härligt, säger hon till SVT.

Se doppet i klippet – baddräkten vill Åsa inte ta på sig igen.