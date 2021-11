Arvidsjaurs kommun säljer turistanläggningar – men ”helig” badplats skyddas

Under tisdagens kommunfullmäktige i Arvidsjaur fattades beslut om att campingen Camp Gielas och Vittjåkk skidanläggning ska säljas via anbud.

Skidanläggningen har under drygt tre år legat ute till försäljning och turistanläggningen har länge varit omdiskuterad.

– Camp Gielas har under många år genererat ett visst överskott, men de senaste åren har campingen gått kraftigt minus. Vi har mindre turister och det beror till viss del på pandemin, men det var även så innan också, säger Arvidsjaurs kommunalråd Lars Forsgren (S).

Campingen backade två miljoner

Att det saknas aktiviteter på campingen kan vara en av anledningarna till att antalet turister minskat de senaste åren, menar Lars Forsgren.

– Arvidsjaurs kommun saknar pengar för att investera i campingen som även behöver rustas upp. Under år 2020 gick den back drygt 2 miljoner, säger han.

Vad hoppas ni på vid en försäljning?

– Vi hoppas att det kommer någon företagare som ser glädjen i Arvidsjaur och som vill satsa på campingen så att det blir jättebra för alla. Får man en högre omsättning så genererar det samma summa tillbaka till samhället, säger Forsgren.

Hur blir det med Sporthallen och badplatsen intill Camp Gielas?

– Badplatsen är helig och vi kommer att ställa krav på köparen att den ska vara tillgänglig för kommuninvånarna även i framtiden. Då det gäller sporthallen så kommer den att vara kommunägd, säger Lars Forsgen.

Vill ha minst sju miljoner för anläggningarna

En affärs- och utvecklingsplan ska bifogas anbudet och Arvidsjaurs kommun tar sig fri prövningsrätt, vilket innebär att det står kommunen fritt att välja vem som ska få köpa anläggningarna.

Till vilket pris är ni villiga att sälja Camp Gielas och Vittjåkkanläggningen?

– Vi har ingen övre gräns, men vi vill ha det bokförda värdet som är cirka sju miljoner kronor, säger kommunalrådet Lars Forsgren.

I videon berättar Arvidsjaurs kommunalråd Lars Forsgren varför kommunen säljer turistanläggningen.