Beslutet som innebär totalstopp för hyrsköterskor

Här kan du läsa hela beslutet från regionstyrelsen:

”1. Regionstyrelsen beslutar att göra en extraordinär satsning för att minska beroendet av inhyrd bemanning bland sjuksköterskor. Ett särskilt löne-tillägg införs för sjuksköterskor som arbetar på sjukhusens respektive rättspsykiatrins vårdavdelningar i dygnet runt verksamhet, vid akutmottagningar samt att funktionstillägg införs inom vissa specialiteter.

2. Den extraordinära satsningen träder i kraft 1 oktober år 2018.

3. Avsätta 12,3 mnkr för år 2018 och medel anvisas från reserven för priser och löner. För år 2019 avsätts 49 mnkr som arbetas in i strategiska planen.

Yttrande till beslutsförslaget

Regionstyrelsen har tidigare fattat beslut om att ställa sig bakom det gemensamma arbetet som samtliga landsting och regioner genomför för att minska beroendet av inhyrd personal. Regionstyrelsen har även tidigare beslutat att införa en stanna-kvar premie för specialistläkare inom allmänmedicin som en stimulansåtgärd kopplat till arbetet att minska beroendet av inhyrd bemanning. Den extraordinära satsningen för sjuksköterskor är ytterligare en stimulansåtgärd kopplat till att minska beroendet av inhyrd bemanning.

Med egen bemanning säkerställs kontinuitet och säkerhet för patienten samtidigt som kontinuitet i arbetsgruppen ger bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och aktivt utvecklingsarbete. Inhyrd bemanning medför även merkostnader, både per arbetad timme och i form av de indirekta kostnader som uppstår som en följd av bristande kontinuitet.

Ärendets behandling under sammanträdet

Kenneth Backgård (NS), Agneta Granström (MP) och Anders Josefsson (M) föreslår bifalla förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer det liggande förslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.

Sammanfattning

Region Norrbotten gör en extraordinär satsning i form av ett lönetillägg riktad till sjuksköterskor som arbetar i dygnet runt verksamhet på sjukhusens respektive rättspsykiatrins vårdavdelningar och akutmottagningar. Samtidigt införs även ett funktionstillägg för specialistutbildade sjuksköterskor som arbetar inom anestesi, operation och intensivvård. Samtliga dessa verksamheter är i nuläget beroende av inhyrd bemanning. I samband med att den extraordinära satsningen träder i kraft, upphör all inhyrning av grundutbildade sjuksköterskor och samtidigt görs ytterligare reducering av inhyrda specialistsjuksköterskor.

Ärendet

Region Norrbotten arbetar aktivt för att säkra kompetensförsörjningen både nu och i framtiden. Ett nytt arbetssätt kring kompetensförsörjningsplaner har införts med syfte att säkra att den samlande kompetensen används på bästa sätt och att systematisera den nödvändiga uppgifts- och kompetensväxlingen. Regionen arbetar tillsammans med Luleå tekniska universitet för att öka utbildningsplatserna på sjuksköterskeutbildningen, vilket har lett till att fler sjuksköterskor utbildas i länet. Inom Region Norrbotten pågår ett projekt för att utveckla koncept kring ett strukturerat introduktionsår för nyutbildade sjuksköterskor. Denna satsning görs för att minska stress och trygga nya sjuksköterskor i den kliniska vardagen under deras första år.

Regionen har lanserat en struktur för karriärvägar och år 2017 satsades mer än 10 mnkr på studieförmåner och utbildningstjänster för sjuksköterskor som specialiserar sig. Region Norrbotten arbetar även med att effektivisera bemanningsplaneringen och att införa hälsofrämjande scheman. Regionen har vidare slutit lokalt kollektivavtal med Vårdförbundet som innebär att de sjuksköterskor som arbetar ständig natt har lägre veckoarbetstid jämfört med det centrala avtalet. Dessutom har olika rekryteringsinsatser genomförts både inom Sverige och Europa.

På grund av stora pensionsavgångar och en ökad konkurrens finns trots detta, fortfarande vakanser bland sjuksköterskor. Detta medför att regionen är beroende av inhyrd bemanning främst på vårdavdelningar med dygnet runt verksamhet inom slutenvården, på akutmottagningar och inom specialiteterna anestesi, operation och intensivvård. Som en åtgärd för att minska beroendet av inhyrd bemanning, behövs ytterligare stimulans för att stärka kontinuiteten bland sjuksköterskor.

För de sjuksköterskor som arbetar heltid på vårdavdelningar med dygnet runt verksamhet och vid akutmottagningar, föreslås att från och med 1 oktober 2018 införa ett lönetillägg på 2500 kr per månad. Vid deltidsarbete ska löne-tillägget reduceras. Samtidigt föreslås även ett funktionstillägg på 2500 kr per månad för specialistsjuksköterskor som arbetar på avdelningarna Anestesi, Operation och Intensivvård. För de som roterar in i dessa verksamheter på deltid ska funktionstillägget reduceras.

Tillämpningsanvisningar för lönetillägg och funktionstillägg kommer att tas fram. Denna extraordinära stimulansåtgärd är ett komplement till regionens marknadsmässiga löner och avtalade villkor.”