De vill bevara timringstekniken – ny kurs startar i Övertorneå

När Utbildning Nord bestämde sig för att satsa på träbyggnadstekniken timring fick de börja om från början. Berörda lärare fick till exempel börja med att ta motorsågskörkort. Sedan har skolan anställt en person med kompetens inom traditionellt timmerbyggande under sommaren.

Hämta trävirket i skogen

Under kursens gång kommer eleverna att få lära sig hela kedjan – från att hämta in virket från skogen till en färdig timring. Skolan kommer även att ta in träbyggnadstekniken timring som ett tillägg i byggnadssnickarutbildningen (träarbetarutbildningen).

– Vi gör det traditionellt och från början med stockar från skogen och sedan barkar vi, säger Pilvy Ryökkynen, utbildningschef för bygg- och hantverksutbildningarna.

Vill göra eleverna eftertraktade

Anledningen till att skolan satsar på detta är för att man ser en efterfrågan av denna kompetens. Det är många som vill ta hand om sina gamla timmerhus, repa upp dem och en del vill även bygga nytt.

– Vi har redan fått förfrågningar från byggföretag från Sverige som inte har kompetensen. De undrar om man endast kan gå timringskursen, säger Pilvy Ryökkynen.