Det här har norrbottningarna velat göra på sin semester

Stängda gränser, reserestriktioner och UD:s avrådan från resor till olika länder har gjort att svenskarna i år fått hitta på saker hemma istället. Förutom att många har passat på att renovera sommarstugor och altaner, så har Hemester blivit ett välkänt begrepp, vilket syns i våra sökningar på internet.

”Semester i Sverige”

Sökningar på ”Semester i Sverige” har under 2020 varit nästan dubbelt så populärt som under de senaste fem åren, enligt statistik från Google Trends. Det syns även en tydlig nedgång i sökningar inom ämnet ”resor” under våren och sommaren i år jämfört med de tidigare. Särskilt en aktivitet verkar ha blivit extra populär. Ordet ”vandring” har fått ett rejält uppsving under pandemin enligt sökjättens statistik.

Se i videon vad norrbottningarna sökt på inför sin semester.