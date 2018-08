Bekräftat: Kebnekaises nordtopp högst

Mätningarna inleddes 1880. Sedan milliennieskiftet står det klart att sydtoppen stadigt minskat i höjd under sommarhalvåren. Och under söndagens mätning kunde konstateras att sydtoppen nu är 50 centimeter lägre än nordtoppen. Glaciären på sydtoppen har smält rekordsnabbt under juli på grund av värmen.

”Starkt symbolvärde”

Per Holmlund är professor i glaciologi och har gjort mätningar sedan 1981. Tillsammans med sin son Erik gjorde han mätningarna under söndagen med vinkelinstrument och avståndsmätare.

– Att Sveriges högsta topp smälter ned har ett starkt symbolvärde. Betydelsen för miljön kanske inte är så stor att en topp är högre än den andra men det här betyder att glaciärerna smälter ned och det har förstås stor betydelse, säger Per Holmlund.

– Sydtoppen kommer förstås att växa till sig om det snöar mycket under vintern, men nästa sommar kommer den den förmodligen att vara lägst igen, säger Per Holmlund.

Turismen förändras

I förlängningen tror Per Holmlund också att turismen kommer att förändras.

– Nordtoppen är svårare att bestiga, vilket innebär större risker för fjällvandrarna som är där för att bestiga Sveriges högsta topp och sedan är den ju inte heller lika vacker som sydtoppen, säger han.