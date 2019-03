Finland vill begränsa laxfisket i Torneälven

Sedan 2009 är det finska jord- och skogsbruksministeriet tillsammans med svenska Havs- och vattenmyndigheten som förhandlar och kommer överens om hur laxfisket i Torneälven får bedrivas.

Under årets förhandlingar som beräknas vara avslutade under nästa vecka, har det framkommit att finska jord- och skogsbruksministeriet vill få till en säsongskvot för laxfisket i Torneälven. För spö- och håvfiske skulle man få ta upp fem laxar per säsong. Tapio Hakaste på finska ministeriet säger att förslaget baserar sig på Finlands lax- och öringsstrategi och han menar också att uttaget av lax har ökat i Torneälven. Enligt honom är också sportfiskare numera vana vid säsongskvoter eftersom de förekommer på andra håll.

Samma regler skulle enligt förslaget gälla både bofasta och gästande fiskare.

Finns inte tillräcklig underlag

Håkan Carlstrand, utredare på svenska Havs- och vattenmyndigheten vill inte föregå förhandlingarna genom att säga vad som varit Sveriges svar på förslaget, men säger att det inte finns tillräckliga underlag för att i dagsläget införa en sådan reglering. Han menar att man i dag inte vet hur många fiskar som enskilda fiskare tar upp från älven.

– När det gäller övervakning så går det att ha en sådan med dagens reglering som är en lax per person och dygn, men vi ser inte att det går att ha en övervakning med säsongskvot, möjligen en social bevakning, att människorna bevakar varandra, men inte från myndighetens sida, säger han.

Enligt det finska förslaget skulle samma regler gälla flytnät eller kullenät, men då från och med nästa år.