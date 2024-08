Fjällräddaren om de försvunna i Sarek: ”Finns inga ledtrådar”

Paret från Eskilstuna skulle vara tillbaka i söndags men har inte dykt upp. Polisen söker med helikopter och fjällräddare deltar.

Men utmaningen är stor. I det här fallet vet fjällräddarna inte ens åt vilket håll personerna gått från deras bil.

– Vi har ett sökområde på 360 grader, säger fjällräddaren Anders Bergwall.

Anders Bergwall råder vandrare att lämna färdplan och alternativ färdplan innan avfärd och också om man planerar att gå i hög eller låg terräng.

Sarek, som beskrivs som Europas sista vildmark, präglas också av många vattendrag utan broar.

– Just nu är det också högt vattenstånd, säger Anders Bergwall.

Polisen fattade under onsdagen beslutet att pausa sökandet under natten. Nytt beslut om sökandet tas under torsdagsförmiddagen.