Hotande flygstopp hotar vården i Norrbotten

Det är coronakrisen och alla reserestriktioner som gjort att luften nästan helt gått ur flygtrafiken. Norwegian har beslutat att ställa in all inrikestrafik under den här månaden och SAS överväger att göra likadant. Dessutom vill det estniska bolaget Nordica, som flyger på sträckan Stockholm-Gällivare, reducera sina turer rejält.

”Obefintlig efterfrågan”

Freja Annamatz, presschef för SAS Sverige, tror att flygbolagets beslut bara är några dagar bort.

– Vi har en nästan obefintlig efterfrågan och är nere på en minimikapacitet med 90 procent av personalen korttidspermitterad. Vi flyger i princip en enda rundtur om dagen till alla destinationer och det blir svårare och svårare för varje dag att få en kostnadstäckning på de här linjerna.

Regiondirektören Anna-Stina Nordmark-Nilsson är mycket orolig över vad som kan tänkas hända.

– Det här skapar stora problem för oss på många olika sätt . Speciellt i Gällivare där vi är beroende av inflygande bemanningspersonal för att hålla igång vården. Dessutom handlar det om våra egna patienttransporter med flyg och helikopter som kräver att flygplatserna är öppna.

Vill säkra trafiken

Regionledningen har därför skrivit till regeringen och SAS-ledning för att säkra trafiken på åtminstone sträckan Stockholm-Luleå, om SAS går vidare med sina planer att sluta flyga.

– Vi för många diskussioner med olika parter för att försöka få bolagen att fortsätta flyga, säger regiondirektören Anna-Stina Nordmark-Nilsson.