Förhandlingarna avslutade – notan omkring 30 miljoner

Under tisdagen avslutade Högsta domstolen förhandlingarna i Girjasmålet – och det blir en dyr historia. Den totala notan hamnar på omkring 30 miljoner kronor – en summa som den förlorande parten kommer att stå för.



Girjas sameby har uppbackning av Svenska samernas Riksförbund, SSR, som via lån och försäkringar i dagsläget har täckning för mindre än hälften av dessa kostnader.



– Ja, vad ska man säga. Det är ju staten som har tvingat in oss i den här processen och jag vet inte vad gängse tariffen är för sådana här processer. Det låter ju som förfärligt mycket pengar men förhoppningsvis ska vi väl gå skadefria ur den här processen i alla fall, säger Matti Blind-Berg, Girjas samebys ordförande.

Drygt tio år sedan

Det var för drygt tio år sedan som Girjas sameby med stöd av SSR gick till domstol och stämde staten när det gäller rätten till småviltjakt och fiske på samebyns året-runt-marker.

Men förberedelserna startade redan ett par år tidigare och genom åren har processen genererat stora kostnader.



De bägge parterna har till tingsrätten och hovrätten redovisat kostnader på drygt 22 miljoner kronor sammanlagt – en summa som efter förhandlingarna i Högsta domstolen förmodligen landar på närmare 30 miljoner kronor.



– Vi förutsätter nog att vi får rätten med oss i våra yrkanden och därmed inte blir skadeståndsskyldiga, säger Matti Blind-Berg.

Staten

Från statens sida har man i tidigare instanser, tingsrätt och hovrätt, valt att reducera sitt anspråk på samebyn.

Istället för att samebyn, om man förlorar målet i Högsta domstolen, ska betala hela statens rättegångskostnad så har staten i Högsta domstolen begärt att Girjas sameby ska ersätta staten, med totalt 10,6 miljoner kronor.

Inte cirka 24 miljoner kronor som statens hittills uppnådda rättegångkostnader uppskattas till.

Skälet till reduceringen är att en del av arbetet ”varit av värde även utanför målet, till exempel för forskningen”, skriver Justitiekanslern vidare.

Det är oklart när dom meddelas – HD siktar dock på att vara klara före årsskiftet.