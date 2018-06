Här får Försäkringskassans generaldirektör se inslaget om Sture Eklund

Sjukpenningtalet minskar och Norrbotten är ett av tre län i landet där man nu är under regeringens mål på ett sjukpenningtal på 9 dagar per försäkrad person. Men frågan är till vilket pris det här sker. Rapporter om svårt sjuka som nekas sjukpenning har duggat tätt under året.

I vintras berättade exempelvis vi på SVT Nyheter Norrbotten om Sture Eklund som nekas sjukpenning trots svåra trötthetssymptom. Och när Försäkringskassans tillförordnade generaldirektör besökte Piteå visade vi henne ett bit ur inslaget vi gjorde med Sture Eklund.

– Det är genuint smärtsamt att se att människor mår så dåligt och att dom uppenbart inte farit väl i systemet. Jag kan inte uttala mig om fallet men jag vet att våra handläggare har ett jättesvårt uppdrag att bedöma. Och som jag sa nyss så är det i vissa fall soklart ja eller nej till ersättning och i andra fall finns en bedömning som måste göras, säger Försäkringskassans tillförordnade generaldirektör Maria Hemström-Hemmingsson.

Kan man hypotetisk säga att det du såg är en felaktig bedömning?

– Jag kan inte uttala mig om det på det underlag jag sett här.

Kritik

Försäkringskassan har också kritiserats hårt för att ha en alldeles för hård bedömning när man avslår begäran om sjukpenning. Bland annat har LO-TCO Rättskydd i SVT riktat skarp kritik mot kassans avslag som man kopplar samman med kravet på färre sjukskrivna.

Men kassan tycker inte att regeringens krav på sänkt sjukpenningtal gått för långt.

– Vi vet att dom fall som tas upp i förvaltningsdomstolerna i ökad grad går vår väg. Givet att domstolarna gör samma bedömning som vi, att det är få som begär omprövning och som faktiskt får rätt, så gör jag bedömningen att vårt arbete är mer rättsäkert idag än vad det var för ett par år sedan, menar Maria Hemström-Hemmingsson, tillförordnad generaldirektör för Försäkringskassan.