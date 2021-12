Grova missförhållanden på LSS-boende i Övertorneå – brukare fick äta tills de kräktes

Den 19 oktober kommer ett anonymt tips in till socialnämnden i Övertorneå kommun. Några dagar efter det anonyma tipset, som består av fyra A4-sidor som beskriver hur de boende trakasserats, startar kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska en utredning enligt Lex Sarah.

Enligt kommunens utredning har det inträffat 22 olika typer av händelser på boendet som kan vara eller utgöra en risk för misshållanden.

– Det viktigaste för mig som politiker är att se till att det här inte kan hända igen, säger Tomas Vedestig (SJVP), socialnämndens ordförande.

Boende fick äta tills de kräktes

Enligt Lex Sarah-anmälan har personalen vid upprepade tillfällen låtit brukare hetsäta tills de kräktes. De ska också ha påstått att brukare haft olika diagnoser, som bulimi och demens, trots att detta aldrig har diagnostiserats av läkare.

Personalen har även brutit mot sekretessen vid flera tillfällen, då man har pratat om brukare i allmänna utrymmen. Man ska inte heller ha använt sig av avvikelserapportering, som gör det möjligt att upptäcka missförhållanden på en arbetsplats.

Hanterade boendes bankomatkort tvivelaktigt

Personalen ska inte heller ha respekterat godemans råd om hur ett bankomatkort för en boende ska användas. Men trots risk för ytterligare kränkningar har man inte valt att omplacera personal i nuläget.

Det enda som har skett är att man har dragit ner på personalstyrkan, då de har varit för många och därmed ”gått på” varandra.

– Jag tror inte att man löser problemet genom att plocka bort all personal och chefen. Det är som att man lämnar någonting ofärdigt, säger Tomas Vedestig och tillägger att det även är stor brist på vårdpersonal i kommunen.

Även personal ska ha farit illa av arbetsmiljön

Redan när LSS-boendet öppnade ska personalen ha begärt att få utbildning och handledning när det gäller arbetet med de boende, vilket ska ha uteblivit enligt Lex Sarah-anmälan.

I utredningen vittnar även all personal om att arbetsmiljön är under all kritik och att de boende påverkas negativt av den dåliga stämningen. Kommunens Lex Sarah-anmälan är nu inskickad till IVO som har valt att granska fallet.

I videon ovan hör du vilka ytterligare kränkningar som utreds av IVO.