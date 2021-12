Här spelas musiken från en storbladig monstera – genom finsk performancegrupp

Konceptet bygger på forskning från 1920-talet att ljud kan utvinnas från de elektriska vågor som uppkommer när växter suger upp vatten och näring från marken.

Forskningen plockades upp av vetenskapspersoner i Sovjetunionen på 1960-talet och nu har det blivit konst igenom finska performancegruppen Band of Weeds.

Allt detta enligt bandets grundare Kalle Hamm.

– Det handlar egentligen inte om ljudet från växterna utan ljudet från de yttre omständigheterna, säger han.

Det handlar inget alls om vilken växt det är, utan om vad det är för sorts jord, vad det är för sorts näring och vilken sorts joniserade föreningar passerar genom stjälkarna? Det är det som bestämmer växternas elektriska ledningsförmåga och därmed musiken.

Storbladig monstera står för livemusiken

I föreställningen är det en storbladig monstera som står för livemusiken. Den kommer från Kirunas gamla stadshus och har stått undangömd en tid.

Men nu fick den sin plats i rampljuset.

De kopplades in via en dator och diverse elektronisk apparatur in i mixerbordet och musiken återgavs tillsammans med samplade loopar från tidigare växtininspelningar.

– En konsert är som en jazzimpsovisation. Du vet inte vad du får och du måste reagera på det, säger Kalle Hamm.

Ett smakprov på hur det ser ut och kan låta får ni i videon.