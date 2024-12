Högre elpriser i Norrbotten än i Sundsvall efter ny modell

Tidigare har elpriserna i elområde 1 och 2 följt varandra, men den 29 oktober införde Svenska kraftnät en så kallad flödesbaserad kapacitetsberäkning.

Och under den första månaden låg elpriset i område 1 på cirka 25 öre per kilowattimmar (kWh) och i område 2 på cirka 18,1 öre per kWh – en skillnad på 38 procent.

– Flera saker pekar på att skillnaderna kommer att minska med tiden. Men viss prisskillnad kommer finnas mellan elområde 1 och 2 även fortsättningsvis, säger Magnus Tillqvist, chef för analys och krafthandel på Luleå Energi.

Mer flexibilitet och effektivitet

Han menar samtidigt att det är viktigt att komma ihåg att elpriserna varit väldigt låga under hösten av flera anledningar.

Syftet med metoden är enligt Svenska kraftnät att få mer flexibilitet och att använda elnätet mer effektivt.

För att uppnå samma resultat genom utbyggnad av stamnätet skulle kostnaderna hamna på runt 40-50 miljarder kronor.

Den nya metoden gör att el ibland flödar från ett område med högre elpris till ett område med lägre elpris, vilket varit ovanligt tidigare.

Flödet avlastar vissa ansträngda delar av elnätet, enligt Svenska kraftnät, och leder till att mer el kan överföras någon annanstans. Vilket kan göra priser och flöden svårare att förstå.

Högst pris i Sverige

Under onsdagen var elpriset i elområde 1 högst i Sverige under en timme.

– Det har inte hänt tidigare vad jag vet, säger Magnus Tillqvist.

Hur elpriserna kommer att se ut i framtiden är svårt att förutspå.

– På längre sikt är det elektrifieringen av samhället som är kopplat till industrisatsningar som kommer att vara avgörande för hur elpriser ser ut här uppe i norr.