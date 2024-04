Hör bilskrotaren Leif i Luleå om varför färre bilar skrotas

I de fyra norrlänen skrotades blott 16 000 bilar under 2023. En minskning med drygt 1 300 bilar. Leif Lundstig ägare av Fyrkantens bildemontering tror att folk väljer att lägga sina pengar på annat och pressar bilen så långt det går.

– Många som kommer in med sina bilar har fått en dödsdom via besiktningen, först då kommer de in med sina bilar nu egentligen, säger han.

Bilskrotningspremie

Premien för att skrota sin bil togs bort 2007 och i tuffa ekonomiska tider tror Leif Lundstig att det skulle vara ett sätt för att få folk att skrota sina bilar igen.

– Det hade nog inte varit dumt med en liten premie igen, säger han.

I klippet: Hör Leif berätta varför han vill se en bilskrotningspremie.