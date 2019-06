Isbjörnar ett reellt hot för polarorskare

Under en av dagarna under utbildningen i Abisko gick övningen ut på att röra sig i fjällterrängen under största vaksamhet. Övningsledarna hade plavcerat ut pappfigurer av isbjörnar och myskoxar. Man har också tränat med grovkalibriga vapen på skjutbana i Kiruna.

Erfarenhet av isbjörnsattacker

Övningsledaren Janne Johansson har egna erfarenheter av isbjörnsattacker där man har tvingats skjuta en framrusande isbjörn på kort avstånd

Några av forskarna planerar för en expedition till Grönland där de kan tvingas använda sina nyvunna kunskaper. Men att ta till vapen är något som bara görs i yttersta nödfall.

I klippet berättar Jan Johansson om varför och hur forskarna ska bete sig för att undvika en konfrontation med isbjörnar.