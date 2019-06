Kattakuten belönas – tilldelas stipendium för sitt arbete

”Föreningen Kattakuten i Norrbotten har under många år och med ideella krafter, arbetat med att omhänderta, socialisera, samt omplacera övergivna och/eller förvildade katter, samt bekostat veterinärvård och rehabilitering som många av dessa katter är i stort behov av. Föreningen engagerar privatpersoner som tar in dessa katter till sina hem under rehabiliteringsperiod av varierande längd. Via föreningen återfinns också många bortsprungna katter som återförenas med sin ägare. Många är de eldsjälar som har lagt mycket tid och engagemang i detta arbete.

Föreningen deltar vid olika event, informerar och sprider kunskap om vikten av ID-märkning, kastrering, vaccinering samt vikten av att försäkra sina katter.

1 April 2019 trädde en ny djurskyddslagstiftning i kraft, vilket bland annat innebär ett förbud att överge djur, men också förtydligande om rätt till naturligt beteende hos djur. I sammanhanget kan nämnas att i Sverige idag beräknas finna ca 100 000 hemlösa och förvildade katter.

Föreningen Kattakuten i Norrbotten har under många år verkat i den nya djurskyddslagstiftningens riktning och anda. Ett ansvarsfullt och hållbart förhållningssätt och ägande av katten som sällskapsdjur och art.”