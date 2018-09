Kidnappningsdramat i Karesuando upp i rätten

Det var i slutet av juli i år som mannen dödshotade två personer via telefon. Dagen efter ska det olaga frihetsberövandet ha ägt rum när mannen med våld och under vapenhot tvingade in en man i 60-årsåldern i en byggnad, tvingade honom att stanna där och därefter tvingade honom att följa med på en bilfärd.

Lång åtalslista

Mannen greps sedan efter en stor insats där flera polispatruller och polishelikopter deltog i sökandet efter mannen. Det rättsliga efterspelet har hittills tagit två månader och åklagaren har samlat ihop till en diger åtalslista. Eftersom mannen inte hade tillstånd för vapnen samt att fler hot ska ha uttalats under händelsen och bilen inte var hans, fylls listan från slutet av juli på med ytterligare tre punkter.

Rättegång i tre dagar

Därutöver avhandlas ett annat mål mot mannen under rättegången som startar på fredag. Det handlar om nio åtalspunkter, bland annat hot mot tjänsteman, grov vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri.

Rättegången kommer att pågå under tre dagar. Mannen har suttit häktad sedan gripandet i väntan på rättegång.