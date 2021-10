Kirunas skoterleder i så uselt skick att de kan vara farliga

– Det har varit dåligt underhåll på lederna, säger Jan Klein, chef för fritids- och service avdelningen i Kiruna kommun.

Kommitténs slutsats efter besiktningen är att Kiruna kommuns skoterleder inte uppfyller terrängkörningslagens krav på ”allmänna skoterleder”.

Orsaken bedömdes vara att det snart 30-åriga och 80 mil mil långa ledsystemet inte har anpassats underhållits i tillräcklig omfattning.

– Lederna är i dåligt skick för det har varit ett dåligt underhåll, vi har en gedigen uppgift att ta tag i de här frågorna säger Jan Klein.

Kostar miljoner

Nu har politikerna gett förvaltningen i uppdrag att ta reda på vad som måste göras och hur mycket det kostar.

– Kortsiktigt måste kommunen gå in med ett antal miljoner för att återställa lederna och långsiktigt kostar det en till tre miljoner kronor per år att underhålla lederna och det har vi tänkt finansiera via frivilliga led avgifter berättar Stefan Sydberg (M), ordförande i fritidsutskottet.

Nu erkänner kommunen bristerna men till den här vintersäsongen ska kommunen inte göra några stora åtgärder.

Hör Jan Klein berätta om Kiruna kommuns planer i klippet.