Kraftig åska över Norrbotten – orsakar flera skogsbränder

Redan vid 14-tiden började larmen om bränder i skog och mark trilla in hos SOS. Sedan har det fortsatt under hela kvällen. Ett åskoväder har legat över norra Sverige under lördagen och orsakat stora problem för räddningstjänsten.

Brandflyget kontrollerar läget under söndagen

– Åskan har gått från inlandet, sen drog det vidare från Gällivare och österut. Men jag tror vi har läget under kontroll nu, säger Juhlin.

Det har bland annat brunnit i Arvidsjaur, Pajala och Jokkmokk under lördagen.

– Imorgon klockan 09 skickar vi upp brandflyget för att få en överblick av hur dagens bränder utvecklat sig. Flyget har inte kunnat flyga överallt idag på grund av det dåliga vädret, säger Juhlin.

När det var som intensivast fick inre befäl kalla in yttre befäl för att få hjälp med att rådda allt. Även räddningscheferna har fått information om läget.

Oro inför värmen nästa vecka

– På måndag ska vi ha en samverkanskonferens, för det blir bara torrare och torrare i markerna. Vi är lite bekymrade för nästa vecka då det väntas bli varmt och fint väder, säger Juhlin och fortsätter:

– Jag förstår att alla som har semester är glada över det, men det finns två sidor av myntet.