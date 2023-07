Luleåfamiljens drömsemester gick upp i rök – har tvingats flytta sex gånger på Rhodos

Maria Svensson och hennes särbo Nicklas Lindberg samt sonen Felix Fischer fick solsemestern förstörd av bränderna.

Och när första larmet kom var det skarpt.

– Det kom in en brandman som skrek ”run to the beach” och vi fick inte ta med oss några saker, säger Maria Svensson.

Rädda att hamna i dödsfälla

Flykten till stranden blev med hjärtat i halsgropen.

– Vi visste inte vart vi skulle springa och elden var i ryggen. Vi var rädda att hamna i en dödsfälla, säger hon och berättar att de hann ta med uppblåsta simpuffar till Felix ifall havet skulle bli sista utvägen.

Hyllar lokalbefolkningen

Men familjen kom undan och sedan dess har det inte blivit en lugn stund. Under fyra dagar tvingades de flytta mellan tre hotell och tre tillfälliga evakueringscenter.

– Lokalbefolkningen har öppnat sina hem. De har verkligen varit helt underbara, säger Maria Svensson.

