Luleåliberal landar mjukt: ”Man kan kalla det fallskärm”

Luleås kommunledning sänker oppositionens gruppledararvoden rejält och det försvårar det politiska arbetet för de flesta partiföreträdarna.

Tomas Olofsson (L) har inte råd att fortsätta jobba heltid politiskt, utan hoppar av från och med årskiftet.

Landar mjukt

Men det visar sig nu att han landar mjukt tack vare kommunens regler för omställnings-och övergångsersättningar.

Efter drygyt tio år som gruppledare har han rätt till två års ersättning - 80 procent av det gamla arvodet på 33.072 kronor i månaden första året och 70 procent under det andra året.

Det innebär 26.450 kronor i månaden under år 1 och 23.150 kronor under år 2. Och även om han skulle få jobb under perioden med en lön som överstiger den summan får han behålla 7.583 kronor i månaden eller nästan 182.000 kronor under två år.

Enligt det kommunala sättet att uttrycka sig så undantas den summan från samordning med annan ersättning och lön..

– Det stämmer. Jag har rätt till den ersättningen, säger Thomas Olofsson.

Du landar mjukt?

– Ja, det är så som reglerna ser ut, men jag står till arbetsmarknadens förfogande och söker jobb och får jag det kommer det att se lite annorlunda ut.

”En fallskärm”

Kommunalrådet Niklas Nordström (S) tycker att det är bra att uppgifterna om ersättningen kommer fram.

– Visst är det mycket pengar, men det visar också att vi tar vårt ansvar under en period och att det inte stämmer att detta skulle vara ett hot mot demokratin. Nu normaliserar vi i stället förhållandena, säger han och fortsätter:

– Man kan kalla det för en fallskärm. Det är en typ av övergångsersättning som det handlar om.