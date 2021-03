Uppgifter till SVT: Lulebohärvan växer – nya tillslag och förhör i veckan

Det var i slutet av april som det kommunala bostadsbolaget i Luleå slog larm om ekonomisk brottslighet och fakturafiffel under två års tid.

Det handlar bland annat om luftfakturor och Lulebo ansågs ha svindlats på upp mot tio miljoner kronor – kanske mer.

Driver upp utredningstempot

I centrum för Lulebohärvan står en tidigare toppchef i bolaget och en företagare, som suttit anhållna för grov trolöshet mot huvudman och försök till grov trolöshet mot huvudmän, men båda två är frisläppta sedan i somras.

– Förundersökningen pågår alltjämt och misstankarna mot de två personerna har stärkts, sade kammaråklagare Rickard Finnberg i ett pressmeddelande i mitten av juni 2020.

Sedan dess har det varit tyst om förundersökningen, tills nu. Enligt uppgifter till SVT Nyheter Norrbotten har kammaråklagare Rickard Finnberg beslutat att driva upp tempot rejält i förundersökningen.

Nya tillslag i Lulebohärvan

Under stor sekretess ska polisen under måndag och tisdag genomföra tillslag hos ett femtontal personer som representerar andra företag i Luleå och de ska hämtas in för förhör.

Det betyder att Lulebohärvan växer, och de två huvudmännen ska enligt uppgift också tas in för nya förhör och det kan leda till nya anhållanden och häktningsframställningar.

– Jag har inga som helst kommentarer till de uppgifterna, säger kammaråklagare Rickard Finnnberg.

Men förnekar du det här?

– Varken eller. Jag avstår helt och hållet från att kommentera uppgifterna. Först framåt onsdag kan ni försöka igen. Det är ingen idé före det.

Samma korthuggna besked kommer från Kent Ögren, Lulebos ordförande.

– Inga kommentarer, säger han.