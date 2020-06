Bombgruppen var på plats i Haparanda under fredagen och ett område spärrades av. Under kvällen avslutade bombskyddet sin insats och polisen kunde berätta att man gjort vissa fynd, utan att gå in närmare på det. Nu uppger åklagare Henrik Wallin att man hittat vad som kan vara en bomb.

- Vi misstänker att det är en bomb.

Föremålet ska nu undersökas. Hur farligt föremålet eventuellt skulle kunnat vara är osäkert.

– Det är en sådan sak som utredningen får utvisa.