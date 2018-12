”Julen handlar inte om att ha mest lampor och ljus tända”

I december står julgranar, julstjärnor och fasadbelysningar tända i princip dygnet runt. Och jag som reporter är väl inte bättre själv heller. Men det går att minska sin elförbrukning även om decembermörkret tycks kräva mer och mer ljus av olika slag

Andreas Wåhlström har deltagit i projektet Be Change där hans familj minskade sin förbrukning av energi och koldioxid. Och han har ett råd till alla oss som har julstjärnor och fasadbelysningar tända dygnet runt.

– Man behöver inte over do it. Huset behöver inte se ut som ett rymdskepp utan lagom. Och man behöver inte ha belysningen på hela nätterna utan ha som vana att slå av när man åker till jobbet eller går och lägger sig, säger Andreas Wåhlström.

Bryta dåliga vanor

Projektet Be Change gick ut på att minska sina utsläpp av koldioxid. Andreas koldioxidförbrukning låg på 15 ton om året när projektet startade. Nu är han nere på lite drygt två ton.

Familjen på två vuxna och tre barn bytte sina två bensinbilar till en elbil och elcykel. Man reser inte längre med flyg och familjen äter vegetarisk mat. Och när det gäller julen finns det saker man kan göra för att minska energiförbrukningen.

– Man behöver inte göra tokmycket mat. Man köper bara de presenter som man verkligen önskar sig. Alla dåliga vanor måste man någon gång bryta. Julen handlar ju inte om att ha mest lampor och ljus tända utan om något annat och det kan man få ändå.