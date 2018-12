Nu blir det dyrare att idrotta i Luleå – höjer avgifterna

I går beslutade kommunfullmäktige i Luleå att klubba igenom ett nytt avgiftsförslag som handlade om att höja avgifterna inom vissa idrotter. Bland annat kommer det bli dyrare att hyra ishallar och sporthallar i kommunen.

Kommunen klubbade även igenom att höja priserna på Luleås badhus. Till exempel kommer ett säsongskort för en familj att höjas från 1350 till 2500 kronor och i Råneå höjs priset från 1000 kronor till 2000 kronor.

Behöver renovera

– Det här gör vi för att man behöver följa gängsenormer i Sverige. Vi har legat lågt med alla våra priser under en tid. En del höjningar gjorde vi 2013, men sedan dess har vi inte höjt någonting. Vi känner att vi behöver få upp priserna, säger Inger B Larsson (S), ordförande i fritidsnämnden.

Borde inte kommunen vara stolta över att kunna erbjuda avgiftsfria eller billig idrott?

– Absolut. Det är det vi har känt. Men vi behöver också få in pengar för att kunna investera och hålla en bra standard.

Vad kommer pengarna att gå till?

– Det är hela tiden renoveringar som behövs. Som på Ormberget har vi till exempel investerat i en maskin som gör konstsnö och de arbetar nästan dygnet runt med att hålla skidspåren i gott skick, säger Inger B Larsson, ordförande i fritidsnämnden (S).

Totalt har investeringarna på Ormberget kostat runt 40 miljoner kronor.

Kostar att åka längd

På Ormberget inför man även nya spåravgifter. Det kommer antingen kosta 40 kronor per dag eller 400 kronor per säsong, men kommer inte omfatta barn och ungdomar under 20 år. Och trots att det blir dyrare att idrotta påpekar Inger B Larsson (S) att de endast höjt avgifterna för de som arbetar och bör ha råd att betala.

Hur rimmar detta beslut med att göra Luleå mer attraktivt?

– Det tycker jag att vi gör eftersom att vi får in pengar så vi kan hålla efter och göra det bättre.