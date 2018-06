Ny app ger större säkerhet för fjällvandrare

I första etappen är det en vandringsapp för Kungsleden och området runt Kebnekaise med turtips och allmän information för vandring.

Men det finns även information i appen hur man förbereder sig för fjällvandringen, även om renskötseln, allemansrätten och hur man ska hantera avfall när man är till fjälls.

Rapportera in fel

– Det kommer även att finnas en rapporteringsfunktion i appen där man kan rapportera in felaktigheter, till exempel om man upptäcker att en bro är trasig. Då kan man ta en bild på felet och rapportera in det med en kort text, koordinaterna följer med när man skickar in rapporten till länsstyrelsen.

Det kommer att öka fjällsäkerheten säger Åsa Redin projektledare på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Tips för ökad säkerhet

I appen finns lantmäteriets fjällkarta och en GPS funktion så man ser hela tiden var man befinner sig. Appen har offline funktion så den fungerar utan uppkoppling så länge man har batterikapacitet.

– Ett tips är att man har med sig extra batterier, men man ska alltid ha med sig en tryckt karta och kompass, appen är ett komplement till karta och kompass säger Åsa Redin projektledare Länsstyrelsen Norrbotten.