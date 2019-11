– Det är definitivt temperaturer under det normala. Temperaturen sjönk riktigt lågt under morgonen, och det är fortsatt klart så vi får se om det slås igen under natten mot söndagen, säger meteorolog Alexandra Ohlsson.

Kall luft ligger kvar över landets norra delar i början av nästa vecka, medan det blir mildare söderut.

– Nederbörden blir regn i söder, medan den i norra delarna från Värmland och Dalarna faller främst som snö. Snötäcket kommer att bättras på i norr, säger Ohlsson.