Ökat tryck hos Tjejjouren i Luleå

I dagsläget är det omkring 25 så kallade jourtjejer som hjälps åt att med att bemanna chatten i Luleå, där unga tjejer kan höra av sig om stort som smått. Anna Forssberg är samordnare på Tjejjouren Luleå och menar att behovet finns alla dagar på året men den senaste tiden har trycket på chatten ökat.

– I samband med att coronasmittan tog fart i Sverige i alla fall, i mitten av mars, så har vi sett en otrolig ökning. Då kände vi att när inte vi kan vara ute och jobba förebyggande i skolorna så ändrade vi strategi och tänkte att nu ska vi satsa på vårt digitala stöd.

200 kontakter från mitten av mars

Tidigare har inte stödchatten varit öppen på samma sätt men på tre månader, med den största ökningen från mitten av mars, har Tjejjouren Luleå varit uppe i 200 kontakter via chatten, berättar Anna Forssberg, som samtidigt menar att det ökar hela tiden.

– Det är faktiskt en otrolig ökning jämfört med vad vi brukar ha, säger hon.

Fysisk och psykisk våld

Nu tar tjejjouren nya beslut varje vecka kring hur chatten ska vara öppen. Sara Kilioja är en av jourtjejerna och menar att samtalen inte sällan kommer in på våld i hemmet.

– Vi har märkt att våldet ökat, fysiskt och psykiskt våld, säger hon och fortsätter:

– Dels beror det på att alla är samlade hemma. Det finns missbruksproblematik i familjerelationer och där ser vi tyvärr att våldet ökar på grund av att en förälder kanske är full.

Anna Forssberg är inne på samma spår.

– Nu när man är islolerad, kanske med sin familj, eller bara mer hemma och det är fler i familjen som är hemma. Det blir det en annorlunda situation. Lever du redan i en våldsam familj så ser vi att det blir konsekvenser. Det blir konsekvenser för hela familjen men det blir konsekvenser för barnen som vi nu riktar oss till, alltså unga tjejer och unga kvinnor.

”Jätteallvarligt”

När det handlar om bland annat våld i hemmet, är det enligt Anna Forssberg, inte alltid någonting som skrivs direkt i chatten utan en sak som kan komma fram efter att jourtjejerna skrapat lite på ytan.

– Jag hade en tjej som sa “min pappa dricker mer när vi är hemma nu allihopa och på natten kommer han in till mig”. Det är jätteallvarligt.

Vad kan ni göra i de här fallen?

– Stötta och finnas där för dem, säger Sara Kilioja.

Även Tjejjouren i Kiruna bedömer att det finns ett högt tryck på deras nystartade chatt. Eftersom de startade upp chatten i mars vet de inte säkert om det beror på att fler är hemma just nu under coronapandemin eller om det generellt finns ett behov hos yngre tjejer att prata med någon.

– Vi har också tänkt ha öppet chatten mer under påsk då vi vet att man generellt under lov brukar se ett behov att prata med någon, säger Julia Uusitalo-Kemi.