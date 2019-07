Pajala har satt årets värmerekord

Sommarvärmen håller i sig. I stora delar av landet var det runt 30 grader under fredagen. Varmast var det i norr. Markusvinsa tog förstaplatsen medan Överkalix kom tvåa på värmelistan med 34,3 grader.

Under natten till fredagen uppmättes tropiska nätter, det vill säga att temperaturen inte gick ner under 20 grader under natten på sex platser i landet, bland annat utanför Luleå.

– Det är inte omöjligt att vi får tropiska nätter även under natten till lördag, säger Emelie Karlsson, meteorolog på SMHI.

Klass 1-varning

SMHI har utfärdat klass 1-varningar för mycket höga temperaturer i Norrbottens kustland.

– Det kommer att vara varmt i hela landet, inte bara i de områden som har klass 1-varningar. Anledningen till att man varnar i just de områdena är att de har haft höga temperaturer under flera dagar, säger Emelie Karlsson.

SMHI har dessutom utfärdat meddelanden om höga temperaturer i resten av landet, förutom i fjälltrakterna. Meddelanden om höga temperaturer utfärdas då den maximala dygnstemperaturen förvänta ligga på minst 26 grader under tre dagar i rad.

– Meddelandena om höga temperaturer utfärdas framför allt för att uppmärksamma sjukvården om att det är varmt. Svenska folket i allmänhet tycker att temperaturer mellan 26 och 30 grader är trevligt. Men höga temperaturer kan ställa till det för dem som är i riskgrupper, som gamla människor och små barn, säger Emelie Karlsson.