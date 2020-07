Person låg avliden i två veckor – skulle ha hemtjänst varje dag

– Socialförvaltningen ser mycket allvarligt på det som hänt och händelsen anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som en lex Sarah, säger Anna Fors, verksamhetschef för vård omsorg i Luleå kommun.

Oroliga anhöriga

Hemtjänsten senast kända kontakt med personen skedde under midsommarhelgen. Under fredagen den 3 juli, nästan två veckor senare, hörde anhörig av sig till hemtjänsten och var orolig eftersom personen inte hade fått kontakt med sin närstående under en längre tid. Polis tillkallades och personen hittades avliden.

– Det vi vet är att hemtjänsten har haft kontakt med personen under midommarhelgen. Jag kan i nuläget inte säga hur den senaste kontakten skedde om det var via dörröppningen, brevinkastet eller på annat sätt. Det är en bristande dokumentation som gör det svårt att veta, säger Anna Fors.

Brustit på flera plan

Hur kan det komma säga att en personen som skulle ha hemtjänstbesök dagligen inte haft kontakt med hemtjänsten under så lång tid?

– Jag kan inte svara på det. Det finns tydliga rutiner för hur hemtjänsten ska hantera situationer när man inte får kontakt med brukare vid besök, dessa rutiner har vid denna händelse brustit. Vad det beror på kommer vi att utreda, säger Anna Fors, verksamhetschef vård och omsorg.

Hon fortsätter:

– Vi har vidtagit flera åtgärder inom den aktuella arbetsgrupppen och det har även brustit på andra nivåer där vi vidtagit åtgärder.