Tre män misstänks ha kidnappat 29-åring i Kiruna – polis ytterst förtegen

Ett stort sökpådrag har pågått sedan mannen anmäldes försvunnen, där polis, frivilliga och Missing People sökt efter 29-åringen. Polisen har nu inlett en förundersökning om misstänkt människorov, där tre män födda 1981, 1982 och 1990 misstänks för brottet.

Men polisen vill inte berätta varför man tror att mannen förts bort.

– Orsaken till att vi tror det vill jag inte gå in på, men det är saker som framkommit under arbetets gång. Men detaljerna kan jag inte gå in på, säger polisens kommunikatör Kristina Lantto.

Tekniska undersökningar har genomförts

Under söndagen har polisen genomfört tekniska undersökningar som ska analyseras, samt hållit förhör. De missstänkta männen har tilldelats försvarare.

Pågår det någon sökinsats efter 29-åringen i nuläget?

– Jag vet inte exakt vad vi gör, men självklart söker vi honom. Jag vet inte om vi är ute i terrängen eller om vi jobbar med inre spaning, säger Lantto.

Tror ni att mannen är kvar i Kirunaområdet eller att han förts någon annanstans?

– Det kommenterar vi inte i nuläget, vi får återkomma i den frågan.

Vill inte säga något om den försvunne mannen

Tror ni att mannen är vid liv?

– Vi lämnar inga kommentarer om den försvunne i nuläget.

Åklagare kommer fortsätta arbeta med utredningen under söndagen men enligt åklagarmyndighetens presstjänst kommer man inte gå in på några detaljer i utredningen.

Under måndagen ska polisen ha ett avstämningsmöte, därefter kan det bli aktuellt med ny information.