Råttinvasion i bostadsområde i Kiruna – festar loss i bilarnas motorrum

Marie Anundi bor på Bolagsområdet i Kiruna, ett området som domineras av trähusbebyggelse från förra sekelskiftet. Hon är en av dem som har haft ovälkommet besök under motorhuven, något som Norr Media var först med att berätta.

Råttorna har gnagt sönder sladdar och isolering, vilket verkstaden tog 5 000 kronor för att reparera.

– Nu har råttorna börjat gnaga på vår trapp, säger hon.

En granne till henne har hört ljud av råttor under golvet i lägenheten.

25 centimeter plus svans

Hur stora råttorna kan vara får vi en ledtråd om av en bild på en död råtta som en privatperson har tagit i Kirunas nya centrum. Den ser ut att vara omkring 25 centimeter plus svans. Personen såg vid samma tillfälle en levande råtta som sprang bakom nya kulturhuset.

LKAB fastigheter har enligt fastighetschefen Fredrik Bergström, fått in fem felanmälningar under november från boende på Bolagsområdet. Så långt han känner till har de hittills inte fått någon anmälan om råttor som har tagit sig in i någons lägenhet.

Uppmanar till att sluta mata fåglar

Tidigare har man bara varskott de andra boende i de berörda fastigheterna. Nu görs ett utskick till samtliga i området, bland annat med uppmaningen att inte mata fåglar.

– Det viktigaste är att begränsa tillgången till mat för råttorna, säger han.