Region Norrbotten ställer in planerad kirurgi

Under onsdagen meddelade Region Norrbotten att man ställer in all planerad kirurgi med medicinsk lägre prioritet från och med nästa vecka.

En anledning är enligt Per Berglund, chef division länssjukvård i Norrbotten, att hushålla med personal och resurser.



- Operationer är väldigt resurskrävande, både vad gäller människor och utrustning. Vi använder väldigt mycket engångsmaterial för att få till en operation och här ser vi att vi måste prioritera och hushålla. Fasar ut operationerna Det som ställs in är bland annat operationer av ljumskbråck, höft- och knäplastik och halsmandeloperationer.

– Det här är en vecka där vi sakta men säkert fasar ner men från nästa vecka slutar vi med det vi kallar för prioritetsgrupp tre-kirurgi, säger Per Berglund. Han fortsätter.



– Även om vi inte har en jättestor materialbrist just nu förväntar vi oss att efterfrågan ökar kraftigt framöver. Tandvård för vissa människor ställs in Även planerad tandvård för riskgrupper ställs in tills vidare.



– Det handlar om patienter inom omsorgen, det kan vara äldre patienter över 80 år, det kan vara patienter med underliggande sjukdomar. Fakta Fakta Visa Här är en sammanfattning över vilka beslut Region Norrbotten fattat på grund av coronaviruset. Region Norrbotten ställer in all planerad tandvård för riskgrupper. Riskgrupperna är: Omsorgspatienter

Äldre patienter över 80 år

Äldre patienter över 65 år med underliggande sjukdom

Hjärt-kärlsjuka

Patienter med högt blodtryck

Patienter med lungsjukdom som till exempel KOL

Patienter med cancerbehandling

Svårinställda diabetiker Region Norrbotten ställer in en del av cellprovskontroller. Detta görs för att man ska kunna fortsätta med de planerade besöken för gravida. Region Norrbotten ställer in all planerad kirurgi med medicinskt lägre prioritet från och med nästa vecka. Exempel på planerad kirurgi med låg prioritet är: Gråstarr

Ljumskbråck

Halsmandelsoperationer

Framfall och urininkontinens

Höft-och knäplastik

Prostataoperationer, cancer undantaget Dela Dela

