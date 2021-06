Resenärer fick sms av ”Putin” – Länstrafiken i Norrbotten stänger tjänst

Det var sent under söndagskvällen som sms:et skickades ut till resenärer. Detta via ett så kallat ”felaktigt meddelande”.

Och nog blev det fel – enligt Norr media stod det följande i meddelandet.

”Privet! >:) Detta är Vladimir Putin. Jag och mina ryska hackare har hackat detta SMS-system! FRA var på er vakt för snart hackar vi militären också! (b4l31n3r5)”.

Utredning klar – tog sig in via användares lösen

Vid 10:30-tiden på måndagen pratar SVT med Mats Aspemo som är vd på Länstrafiken i Norrbotten. De startade en utredning tidigt och nu är man klar.

– Det är någon utifrån som har lyckats knäcka en anställds användarnamn och lösenord. Nu har vi stängt hela den servern och flyttar över all information till en ny, säger Aspemo.

Ökar säkerhetsnivån på lösenord

Samtliga anställda kommer nu att få en högre säkerhetsnivå på sina inloggningsuppgifter. Men det är oklart om man kommer polisanmäla dataintrånget.

– Vi har inte hunnit ta ställning till det än. Nu jobbar vi med att få upp allt på den nya servern så att vi kan använda tjänsten igen, säger Mats Aspemo.

SMS-tjänsten stängdes ned vid kl 23:45 på söndagen och tills serverbytet är klart skickas inga trafikstörningar ut.