Se hockeytjejerna som sätter Malmberget på kartan

”They storm the crease, like bumble bees, they travel like a burning flame.

We see them slide, the puck inside, it's a one-one hockey game.

Oh! The good ol' Hockey game, is the best game you can name”

Året är 1972 och Stompin´Tom Connors släpper ”The hockey song”. Nästan 50 år senare ser det likadant ut när SVT:s ”Lilla Sportspegeln” träffar tjejerna i Malmbergets AIF.

Och det blir bara fler som kommer till träningarna och svärmar runt pucken som bålgetingar.

– På första träningen var vi tjugo stycken och på den andra uppemot trettio. Vi blir bara fler och ibland har vi varit 40-60 personer och det är väldigt bra, säger 13-åriga Julia Liljergren.

Läskigt med tacklande killar

I somras fanns det inget tjejlag i Gällivare kommun men Malmbergets AIF:s satsning har onekligen burit frukt. Molly Hietala-Nejdblom, 13, tycker att det är på tiden.

– Jag har alltid velat börja i hockey så det har varit tråkigt att det inte har funnits något lag. Jag har inte velat spela med killar då jag tycker att det är läskigt eftersom dom får tacklas, säger hon.

Trotsar bucklig is och minusgrader

På grund av pandemin har de fått överge ishallen och intagit sjön istället. Men bucklig is, snöslask eller pinande minusgrader är inget som står i vägen – 9-åriga Kerstin Lundkvist vet hur man klär sig.

– Jag har i alla fall på mig underställ, hockeyskydden och underställssockar och då tycker jag att jag blir varm!

I klippet ser du när Lilla Sportspegeln träffar Mimmi, Kerstin, Astrid, Matilda, Molly och Julia!

Tjejerna i Malmbergets AIF har varken hall eller sarg under pandemin. Träningsförhållandena är ibland tuffa, men den här dagen gör det inte ont. Foto: Martin Thyr

Se Lilla Sportspegeln här