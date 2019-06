Se lärarna på Sunderbyskolan i Luleå som rappar in elevernas sommarlov

Under avslutningsceremonin gick sex pedagoger upp på scen iklädda en lite mer ”rappig” klädstil.

– Vi blev sugna på att göra något extra till eleverna och bjuda lite på oss själva, säger Tina Slättholm, musiklärare på Sunderbyskolan.

Anledningen till att det blev just den här låten (Old Town Road av Lil Nas X) var för att den varit så populär i många klasser under åren, enligt Tina Slättholm.

– Vi har tränat mycket. Vi är väl lite gamla egentligen men vi har kämpat. Det har varit hemskt kul.

I klippet ovan kan du höra hur det lät när de rappade fram sin hemmagjorda sommarvisa. Yo!